GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Sarı-kırmızılı futbolcularla yemek yiyen Erden Timur'a, takım kaptanları Muslera ve Kerem, "Galatasaray taraftarlarının ve sizlerin endişesi olmasın. Ankara'da, rakibimizi mağlup edip şampiyonluğa ulaşacağız. Son hafta derbiyi de hiç konsantrasyonumuzu bozmadan aynı ciddiyetle oynayacağız. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz! Ankaragücü maçında şampiyonluğa ulaşsak bile bu bizi rehavete sokmayacak. Şampiyon da olacağız, taraftarımızın önünde oynayacağımız derbide Fenerbahçe'yi de mağlup edeceğiz" diyerek ne kadar motive olduklarını ortaya koydular.