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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılarda kaptanlar Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun, başkanvekili Erden Timur'la görüşerek hem Ankaragücü hem de Fenerbahçe derbisiyle ilgili söz verdikleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 10:48
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da moraller yerinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Ankaragücü deplasmanında kazanmaları durumunda sarı kırmızılılar takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın sezonu zirvede bitirmeyi garantileyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

23. şampiyonluğa sadece 90 dakikalık uzaklıkta olan Galatasaray'da futbolcular çok yakın oldukları kupa hedefine kilitlenmiş ve inanmış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Öyle ki hemen hemen her fırsatta da futbolcular bu inancı sözcüklere döküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Sarı-kırmızılı takımın çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı izleyenler arasında kulübün efsane isimleri, eski oyuncuları ve davetlilerle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Bu sezon yaptığı transferler, harcadığı mesai ve yaptığı maddi-manevi fedakarlıklarla şampiyonluk hedefinde önemli paya sahip olan Erden Timur antrenmanı yakından takip ederken oyuncularla da kısa bir sohbet toplantısı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaraylı oyuncular da bu sohbette şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Kerem'den Erden Timur'a derbi sözü!

Sarı-kırmızılı futbolcularla yemek yiyen Erden Timur'a, takım kaptanları Muslera ve Kerem, "Galatasaray taraftarlarının ve sizlerin endişesi olmasın. Ankara'da, rakibimizi mağlup edip şampiyonluğa ulaşacağız. Son hafta derbiyi de hiç konsantrasyonumuzu bozmadan aynı ciddiyetle oynayacağız. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz! Ankaragücü maçında şampiyonluğa ulaşsak bile bu bizi rehavete sokmayacak. Şampiyon da olacağız, taraftarımızın önünde oynayacağımız derbide Fenerbahçe'yi de mağlup edeceğiz" diyerek ne kadar motive olduklarını ortaya koydular.

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