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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmalarına başlandı. Avrupa kupalarında başarılı bir kadro kurmak için transfer görüşmelerini sürdüren Erden Timur yıldız bır ismi kadroya dahil etmek için İngiltere'ye gitti. Takımdan ayrılacak isimleri netleştiren Aslan'a Kerem'den sürpriz bir haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:01
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Galatasaray, Başkent'te galip gelerek 23. şampiyonluğunu göğüslemek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken isimlere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Aslan, Boey ve Nelsson'un satışından kasasına 50 milyonun üzerinde bir rakam koymayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Erden Timur İngiltere'de transfer görüşmeleri yaparken Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Icardi ile özel bir bağ kuran Kerem Aktürkoğlu dev kulüplerin radarına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

24 yaşındaki milli yıldız, 10 gol 10 asistlik performansıyla şampiyonluk yolunda takımına büyük katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Kerem'in Galatasaray'daki kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.

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