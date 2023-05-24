GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine transfer oluyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray evinde Sivasspor'u 2-0 geçti.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Icardi kaydetti.
Sarı kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray evinde Sivasspor'u 2-0 geçti.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Icardi kaydetti.
Sarı kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.
Galatasaray, Başkent'te galip gelerek 23. şampiyonluğunu göğüslemek istiyor.
Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken isimlere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Aslan, Boey ve Nelsson'un satışından kasasına 50 milyonun üzerinde bir rakam koymayı hedefliyor.
Erden Timur İngiltere'de transfer görüşmeleri yaparken Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip çıktı.
Icardi ile özel bir bağ kuran Kerem Aktürkoğlu dev kulüplerin radarına girdi.
Fotomac.com.tr ediötür Enes Cevahirci'nin FootballTransfers'ten derlediği habere göre, Hollanda devi Ajax, Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
Ajax kulübünün yakın zamanda Kerem için Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor.
Öte yandan Amsterdam ekibi, savunma oyuncusu Jurrien Timber'in satılma durumunda Galatasaray'dan Victor Nelsson için de nabız yokluyor.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maçta görev aldı.
24 yaşındaki milli yıldız, 10 gol 10 asistlik performansıyla şampiyonluk yolunda takımına büyük katkı sağladı.
Kerem'in Galatasaray'daki kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.
Transfermarkt'a göre başarılı oyuncunun piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.