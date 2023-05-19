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19 Mayıs coşkusu

Galatasaray Kulübü bugün iki sevinci bir arada yaşayacak. Florya'nın yerini alacak Kemerbugaz tesislerinin temeli bugün atılacak. Açılışa Fatih Terim, Lucescu, Souness ve Mancini gibi dev isimler çağrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
19 Mayıs coşkusu

Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpten, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında kulübümüzün parlak geleceğinin tertemiz bir sayfasını açacağımız, Türk sporunda önemli bir vizyonun ortaya konuşu olarak tarihe geçecek, göğsümüzü kabartacak yeni başarılara vesile olacak temel atma töreni saat 11.30'da başlayacak" açıklaması yapıldı. "Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla hazırlanan Kemerburgaz'daki törene kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de çağrıldı. Terim'in yanı sıra, Lucescu, Sounnes, Mancini, Gerets, Feldkamp, Hagi, Popescu, Elmander, Drogba, Bülent Korkmaz, Taffarel gibi isimlere de davetiye gönderildi.


Florya'daki arazinin iki katı (140 dönüm) olan Kemerburgaz projesi, Nef Stadı'na 8 dakikalık uzaklıkta... Galatasaray ile Millî Emlak arasında yapılan anlaşmaya göre Riva ve Florya'nın ihalesini alan firma, Kemerburgaz'daki tesisleri de inşa edecek.

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