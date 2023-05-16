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GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Tugay Kaan Numanoğlu müsabakada hakem olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 18:52 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 20:10
GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

46. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray ile İstanbulspor, bu sezon ayrıca iki hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 6-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Aslan geride kalan 15 mücadelede 33 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cimbom, dış sahada en son Beşiktaş ile oynadı ve 3-1 yenildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 13 maçta da kalesini gole kapadı. Cimbom, ayrıca attığı 69 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

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