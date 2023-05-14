Satarız ama!

Galatasaray'ın elinde tutmak istediği Milot Rashica'nın kulübü Norwich'ten ilginç bir açıklama geldi. Norwich City Teknik Direktörü David Wagner adeta transfer için, "parayı veren düdüğü çalar" anlamına gelecek ifadeler kullandı. Wanger oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, "Satmak veya yeniden yatırım yapmak için satmak istiyorsanız büyük bir fark var. Doğru oyuncu için doğru teklif gelirse satmaya açığız. Çünkü yatırım yapmayı seviyoruz. Bu yüzden günün sonunda, benim için, bu az ya da çok bir kazan kazan durumu... Bu grubun yeni yüzlere ihtiyacı olduğuna inandığımı açıkça belirtmiş olsam bile" diye konuştu.

Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve bonservisi alınması planlanan Rashica'nın Norwich ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri ise 7.5 milyon euro...