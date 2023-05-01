TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Cimbom, 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Bitime 6 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, hem yaz hem de kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmuştu.
Sarı-kırmızılılar; Icardi, Mertens, Zaniolo, Mata ve Oliveira gibi yıldız transferiyle büyük ses getirmişti.
Teknik direktör Okan Buruk'un gelişiyle kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Galatasaray'ın renklerine bağladığı isimlerden biri de Milot Rashica olmuştu.
Kosovalı futbolcu, İngiltere Championship ekibi Norwich'ten sezon sonuna kadar kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Galatasaraylı taraftarların beğenisi toplayan Rashica ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
RASHICA BURNLEY YOLCUSU
Kosovan Football'da yer alan habere göre; Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Burnley, Milot Rashica'ya talip oldu.
11 MİLYON EURO ÖDENECEK
Burnley'in Norwich ile Rashica transferi için 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
İşte o haber...
Milot Rashica, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.
Kosovalı yıldız, 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcunun Norwich ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.