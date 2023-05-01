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TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla öne çıkan isimlerden biri Milot Rashica olmuştu. Kosova basını, sarı-kırmızılıların Norwich'ten kiraladığı ve bonservisini almak istediği yıldız futbolcunun yeni takımını duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:41
TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Cimbom, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Bitime 6 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, hem yaz hem de kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar; Icardi, Mertens, Zaniolo, Mata ve Oliveira gibi yıldız transferiyle büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un gelişiyle kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Galatasaray'ın renklerine bağladığı isimlerden biri de Milot Rashica olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Kosovalı futbolcu, İngiltere Championship ekibi Norwich'ten sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Galatasaraylı taraftarların beğenisi toplayan Rashica ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

RASHICA BURNLEY YOLCUSU

Kosovan Football'da yer alan habere göre; Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Burnley, Milot Rashica'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

11 MİLYON EURO ÖDENECEK

Burnley'in Norwich ile Rashica transferi için 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

İşte o haber...

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Milot Rashica, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Kosovalı yıldız, 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

26 yaşındaki futbolcunun Norwich ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rashica'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

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