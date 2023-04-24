Güvenimiz yerinde

OKAN Buruk şunları söyledi: "Rakip kapanmışken iyi ortalar yapamadık. Şutu daha fazla düşünmeliydik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Fenerbahçe kazanırsa 4 puan olacak. Şu anda 7 puan. Bu güvenle devam ettiğimiz şekilde şampiyon oluruz. Her maç zor. Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynamak, bir derbi oynamak zor. Derbilerin favorisi olmaz. İcardi'yi kullanıp kullanmamakta kararsızdık. Rakip kapanınca içeri attık. Haftaya daha iyi bir İcardi izleyeceğiz"
OKAN Buruk şunları söyledi: "Rakip kapanmışken iyi ortalar yapamadık. Şutu daha fazla düşünmeliydik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Fenerbahçe kazanırsa 4 puan olacak. Şu anda 7 puan. Bu güvenle devam ettiğimiz şekilde şampiyon oluruz. Her maç zor. Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynamak, bir derbi oynamak zor. Derbilerin favorisi olmaz. İcardi'yi kullanıp kullanmamakta kararsızdık. Rakip kapanınca içeri attık. Haftaya daha iyi bir İcardi izleyeceğiz"
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