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Güvenimiz yerinde

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk “Pozisyon olmadan 3 gol yedik. 4. gol için çok uğraştık. Güvenimiz yerinde. Şampiyonluğu çok istiyoruz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Güvenimiz yerinde
Süper Lig'de Galatasaray evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Okan Buruk camiaya güven aşıladı. Başarılı çalıştırcı "Maça üstün başladık. Öyle de bitirdik. Verdiğimiz fırsatların 3'ü de gol oldu. İlkinde geçişten Diagne attı. İkincisinde çıkarken topu biz verdik. 3. golde bize çarptı, direğe çarptı boşa düştü. Tüm istatistiklerde iyiydik. 2. yarı rakibi hiç çıkarmadık. 3-1'den maçı 3-3'e getirdik. 4'ü de atabilirdik. Ama olmadı" dedi.
OKAN Buruk şunları söyledi: "Rakip kapanmışken iyi ortalar yapamadık. Şutu daha fazla düşünmeliydik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Fenerbahçe kazanırsa 4 puan olacak. Şu anda 7 puan. Bu güvenle devam ettiğimiz şekilde şampiyon oluruz. Her maç zor. Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynamak, bir derbi oynamak zor. Derbilerin favorisi olmaz. İcardi'yi kullanıp kullanmamakta kararsızdık. Rakip kapanınca içeri attık. Haftaya daha iyi bir İcardi izleyeceğiz"
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