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Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan kritik mücadele 3-3'lük skorla beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 21:07 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 21:14
Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği mücadele 3-3'lük skorla beraberlikle tamamlandı.

Maçta Galatasaray 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile önce geçti.

Ardından Fatih Karagümrük'te Diagne skoru 1-1'e getirdi.

26. dakikada ise Karagümrük'te bu sefer Borini skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk ekipte Borini bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünğ kaydetti.

Galatasaray'da 45+1'de Oliveira penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. İlk yarı bu golle 3-2'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Galatasaray'da 68. dakikada Icardi kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

80. dakikada ise Boey ağları sarstı ve takımının 3. golünü kaydeti.

Bu gollerle beraber maç 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Mücadelenin ardından Galatasaray 70 puanla 1. sırada yer alıyor.

Karagümrük ise 41 puanla 9. sırada bulunuyor.

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