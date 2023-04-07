GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti.
Sarı-kırmızılılarda hakem kararları tepkiyle karşılanırken teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyona gitmesi eleştirildi.
Aslan'da en çok Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yokluğu hissedildi.
Süper Lig'de Konya deplasmanında cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan Danimarkalı yıldız, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir eşleşmesinde ise dinlendirildi.
Galatasaray, Nelsson'un oynamadığı bu iki maçı da kaybederken Danimarkalı stoperin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Nelsson'un yokluğunda Abdülkerim Bardakcı da olumsuz etkilendi ve tandemde Kaan Ayhan'la uyumlu gözükmedi.
Galatasaray, Victor Nelsson'un oynadığı son 16 resmi maçı kazandı.
Danimarkalı futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 karşılaşmada görev aldı.
Nelsson bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...