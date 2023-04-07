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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le karşılaşan Galatasaray, turnuvaya ederken mücadelede forma giymeyen Victor Nelsson'un önemi bir kez daha ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 11:02
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Süper Lig'de Konya deplasmanında cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan Danimarkalı yıldız, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir eşleşmesinde ise dinlendirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Galatasaray, Nelsson'un oynamadığı bu iki maçı da kaybederken Danimarkalı stoperin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Nelsson'un yokluğunda Abdülkerim Bardakcı da olumsuz etkilendi ve tandemde Kaan Ayhan'la uyumlu gözükmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Galatasaray, Victor Nelsson'un oynadığı son 16 resmi maçı kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Danimarkalı futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Nelsson bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın olmazsa olmazı Victor Nelsson!

Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.

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