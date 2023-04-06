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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle sükse yapan Galatasaray, gelecek yaz transfer dönemi için atağa kalktı. Yıldız takviyeleriyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 16:12
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

NEF Stadı'nda oynanan Başakşehir maçının 12. dakikasında Patryk Szysz'nin golüyle geriye düşen Galatasaray, 20. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Başakşehir bu gole 30'da Danijel Aleksic ile cevap verdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Cimbom, 51'de Mauro Icardi ile eşitlik golünü atsa da Patryk Szysz 66'da attığı golle galibiyeti getirdi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU

Galatasaray'ın ilk yarıda iki golü VAR kararıyla iptal edilirken, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda tartışmalı kararlara imza atıldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Karşılaşmanın ilk yarısında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

İkinci yarıda ise, Icardi ile kafa topuna çıkan Lima'nın topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar yapıldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Ancak hakem triosu pozisyonun temiz olduğuna karar verdi. Galatasaraylı futbolcular bu karar sonrası adeta çıldırdı ve hakem Kadir Sağlam'a uzun süre itiraz etti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

MAURO ICARDİ'DEN OLAY PAYLAŞIM

Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili yaptığı paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" yazdı. Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

ÖNCELİKLİ HEDEF SOL KANAT

Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar öncelikle sol kanadı güçlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Şu an mevcut kadrodaki sol beklerden Adekugbe'nin sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performansı ise yeterli görülmüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

REGUILON'U YENİDEN KİRALAYACAKLAR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sol kanat için öncelikli hedefi Atletico Madrid forması giyen ve bonservisi Tottenham'da olan İspanyol yıldız Sergio Reguilon.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

26 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönecek.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Tottenham'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak istediği belirtildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAKLAR

Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Tottenham ile görüşmelere başlayacağı ve şartların masaya yatırılacağı öğrenildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Regulion sakatlıklarla boğuştu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

Yeni yeni toparlanmaya başlayan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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