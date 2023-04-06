Galatasaray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak

NEF Stadı'nda oynanan Başakşehir maçının 12. dakikasında Patryk Szysz'nin golüyle geriye düşen Galatasaray, 20. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
NEF Stadı'nda oynanan Başakşehir maçının 12. dakikasında Patryk Szysz'nin golüyle geriye düşen Galatasaray, 20. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Başakşehir bu gole 30'da Danijel Aleksic ile cevap verdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Cimbom, 51'de Mauro Icardi ile eşitlik golünü atsa da Patryk Szysz 66'da attığı golle galibiyeti getirdi.
TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU
Galatasaray'ın ilk yarıda iki golü VAR kararıyla iptal edilirken, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda tartışmalı kararlara imza atıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
İkinci yarıda ise, Icardi ile kafa topuna çıkan Lima'nın topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar yapıldı.
Ancak hakem triosu pozisyonun temiz olduğuna karar verdi. Galatasaraylı futbolcular bu karar sonrası adeta çıldırdı ve hakem Kadir Sağlam'a uzun süre itiraz etti.
MAURO ICARDİ'DEN OLAY PAYLAŞIM
Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.
Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili yaptığı paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" yazdı. Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.
ÖNCELİKLİ HEDEF SOL KANAT
Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar öncelikle sol kanadı güçlendirmeyi planlıyor.
Şu an mevcut kadrodaki sol beklerden Adekugbe'nin sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.
Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performansı ise yeterli görülmüyor.
REGUILON'U YENİDEN KİRALAYACAKLAR
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sol kanat için öncelikli hedefi Atletico Madrid forması giyen ve bonservisi Tottenham'da olan İspanyol yıldız Sergio Reguilon.
26 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönecek.
Tottenham'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak istediği belirtildi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAKLAR
Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Tottenham ile görüşmelere başlayacağı ve şartların masaya yatırılacağı öğrenildi.
Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Regulion sakatlıklarla boğuştu.
Yeni yeni toparlanmaya başlayan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.