Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Milliyet'te yer alan habere göre kendi aralarında pozisyonları tartışan ve hakemleri eleştiren futbolcuların, "Bir değil, 2 değil, 3 değil... 11 kişiye karşı oynamıyoruz! Bu durum saha içinde psikolojimizi de olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandıkları bildirildi.