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Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da oyuncular kazan kaldırdı. Hakem kararlarını eleştiren sarı-kırmızılı futbolcuların soyunma odasında isyan ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 09:15
Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Galatasaray'daki hakem öfkesi dinmiyor. Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda hakem kararları oyuncuları da çileden çıkardı.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

İptal edilen goller ve verilmeyen penaltılar tepkileri beraberinde getirdi.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Galatasaraylı futbolcuların, Başakşehir maçından sonra soyunma odasında sezon başından bu yana hakemlerin kendilerine karşı iyi niyetli olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Milliyet'te yer alan habere göre kendi aralarında pozisyonları tartışan ve hakemleri eleştiren futbolcuların, "Bir değil, 2 değil, 3 değil... 11 kişiye karşı oynamıyoruz! Bu durum saha içinde psikolojimizi de olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandıkları bildirildi.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Galatasaray'da maç sonrası özellikle Mertens, Icardi, Torreira ve Muslera'nın soyunma odasında agresif bir tutum sergilediği aktarıldı.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Galatasaraylı futbolcuların maç sonundaki paylaşımları da yaşadıkları öfke selini gözler önüne serdi.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Mauro Icardi, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" şeklinde sert bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Lucas Torreira sosyal medya mesajında, "Her şeye ve herkese karşı Galatasaray olarak her zamankinden daha yakın olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Icardi'nin eşi Wanda Nara ile Kaan Ayhan'ın eşi Betül de yaptıkları paylaşımlarla dikkat çektiler.

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