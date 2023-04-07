Galatasaray'da oyuncuların hakem isyanı sürüyor!

Galatasaray'daki hakem öfkesi dinmiyor. Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda hakem kararları oyuncuları da çileden çıkardı.
Galatasaray'daki hakem öfkesi dinmiyor. Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda hakem kararları oyuncuları da çileden çıkardı.
İptal edilen goller ve verilmeyen penaltılar tepkileri beraberinde getirdi.
Galatasaraylı futbolcuların, Başakşehir maçından sonra soyunma odasında sezon başından bu yana hakemlerin kendilerine karşı iyi niyetli olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre kendi aralarında pozisyonları tartışan ve hakemleri eleştiren futbolcuların, "Bir değil, 2 değil, 3 değil... 11 kişiye karşı oynamıyoruz! Bu durum saha içinde psikolojimizi de olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandıkları bildirildi.
Galatasaray'da maç sonrası özellikle Mertens, Icardi, Torreira ve Muslera'nın soyunma odasında agresif bir tutum sergilediği aktarıldı.
Galatasaraylı futbolcuların maç sonundaki paylaşımları da yaşadıkları öfke selini gözler önüne serdi.
Mauro Icardi, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" şeklinde sert bir paylaşımda bulundu.
Lucas Torreira sosyal medya mesajında, "Her şeye ve herkese karşı Galatasaray olarak her zamankinden daha yakın olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin eşi Wanda Nara ile Kaan Ayhan'ın eşi Betül de yaptıkları paylaşımlarla dikkat çektiler.