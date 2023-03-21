Galatasaray Başkanı Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Nef Stadyumu'nda gündeme dair konuşan Özbek, MHK Başkanı Lale Orta ve TFF hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



İşte o sözler...



Dursun Özbek: Sözlerime, Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. Burada Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasında olanlar, tüm sezona ışık tutmaktadır.



Lale Orta, başında olduğu kurumun görevin dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bu açıklamaların seyriyle ilgili, TFF ve yönetimi sessiz kalmıştır. Buradan şunu anlıyoruz, Sayın Lale Orta ve TFF yönetimi aynı fikirdedir.



Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ve gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada, MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor ve istediği görüntüleri, istediği kadar ekrana getiriyor.



MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır.



Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz.



Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili olarak, orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta açıklık getirdi, 'EYT'den istifa etmiş' dedi. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın.



TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?



Adaleti herkes için sağlayamazsak, şu anda olduğu gibi birileri çıkar ve adaleti kendilerine göre dizayn etmeye çalışır. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, adeta gözümüze sokulacak kadar detaylıca şekilde çalışılıyor.



Anlaşılması zor görüntüler var. Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç izlerken görüntülenmiş bir hakem.



Sivasspor maçını dillerine dolamışlar, oradan kendilerine mağduriyet çıkarmış durumdalar. Alanyaspor maçının 21. dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor.



Kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyon, hakemin hareketi o yönde... Peki kim müdahale ediyor da hakemin hareketi değişiyor? Yan hakem mi, VAR mı, kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı.



Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor. Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapar? Sırf kırmızı kartı unutturmak için yapıyorlar.



Bizi sistem dışına itiyorlar diye devam eden bir mağdur edebiyatı var. Amaç belli, kendilerine yapılan hataların üstünü kapatmak.



Fatih Hocamız, Schalke 04 maçından önce PFDK'ya sevki hakkında açıklama yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum.



Uluslararası arenada maç bitiyor, hocaları açıklama yapıyor. Marka değerini yukarı çekmek için hep birlikte uğraştığımız bu dönemde, böyle bir hareket...



Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar.



Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız.



Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz.