Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ayağını gazdan çekmiyor.
Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ayağını gazdan çekmiyor.
Sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi isimlerin yanına devre arasında da Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı ekleyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Bir süredir listesindeki isimlerle temaslarda bulunan yönetim, rotayı Fransa'ya çevirdi.
Akşam'ın haberine göre; Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan Bamba için harekete geçildi.
SEZON SONU BOMBASI!
Lille'in 2021'de kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olan 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali ise oldukça yüksek.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME TALEBİ!
Fransa'daki haberlere göre de; Galatasaray transfer komitesi, Bamba'nın menajeriyle görüşme talep etti.
23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şu anki piyasa değeri ise 20 milyon euro.
Lille'de bu sezon 21 maçta forma giyen Jonathan Bamba, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 31 karşılaşmada sahaya çıkan Bamba, bu maçlarda 9 gol attı.
Galatasaray'ın transfer listesindeki Jonathan Bamba hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.
Kariyerine Saint-Etienne'de başlayan Bamba, Paris FC, St. Truiden, ve Angers gibi takımlarda da görev yaptı.
Kulüp kariyerinde 282 müsabakada forma giyen yıldız oyuncu, 43 gol ve 46 asistlik katkı verdi.