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Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde yeni yıldızları gündemine aldı. Son olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak sükse uyandıran Cimbom, gözünü bir başka yıldıza dikti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan Bamba için harekete geçildi. Menajeriyle görüşme talep eden yönetimin, transfer planı ortaya çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:37
Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, ayağını gazdan çekmiyor.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi isimlerin yanına devre arasında da Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı ekleyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Bir süredir listesindeki isimlerle temaslarda bulunan yönetim, rotayı Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Akşam'ın haberine göre; Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan Bamba için harekete geçildi.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

SEZON SONU BOMBASI!
Lille'in 2021'de kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olan 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali ise oldukça yüksek.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

MENAJERİYLE GÖRÜŞME TALEBİ!
Fransa'daki haberlere göre de; Galatasaray transfer komitesi, Bamba'nın menajeriyle görüşme talep etti.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şu anki piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Lille'de bu sezon 21 maçta forma giyen Jonathan Bamba, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 31 karşılaşmada sahaya çıkan Bamba, bu maçlarda 9 gol attı.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer listesindeki Jonathan Bamba hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Jonathan Bamba bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Kariyerine Saint-Etienne'de başlayan Bamba, Paris FC, St. Truiden, ve Angers gibi takımlarda da görev yaptı.

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