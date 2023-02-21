Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor.
Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor.
Sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, bonservis görüşmerlerine devam ediyor.
Arjantinli golcünün tapusunu almak için Fransız ekibiyle temaslarda bulunan Cimbom, bir oyuncunun durumunu daha sordu.
O isim; sezon başında Lille'den alınan Portekizli oyuncu Renato Sanches...
MIDTSJO'NÜN YERİNE GELİYOR!
PSG'de istediği kadar süre alamayan Sanches için Galatasaray'ın büyük bir ısrarı var.
Başkanvekili Erden Timur, transfer görüşmelerinde başrolü oynuyor.
Sezon başında kadroya katılan Midtsjö'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncunun yerine Sanches'i düşünüyor.
GELECEK SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon kadroya katmak istiyor.
Benfica'da futbol hayatına başlayan Sanches, Bayern Münih, Swansea ve Lille'de de forma giydi.
25 yaşındaki teknik orta saha, gençlik yıllarında müthiş bir çıkış yapmış ve Portekiz Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu oluşunda başrollerden biri olmuştu.
Ayrıca Lille ile de Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Renato, PSG'de form yakalayamadı ve fırsat transferi olarak Galatasaray'ın dikkatini çekti.
Orta sahada oyunu domine edişi ve ofansif katkısı ile fark yaratan yıldız ismin Türkiye'ye gelmesi için çalışmalar yapılıyor.
Renato Sanchez bu sezon PSG forması ile 14 lig maçına çıktı ve 2 gol katkısı sağladı.
Portekizli oyuncu ülkesinin milli takımında 32 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 3 gollük katkı verdi.
PSG'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.