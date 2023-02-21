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Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Galatasaray, transferde ayağını gazdan çekmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda gözler orta saha mevkisine çevrildi. Midtsjö'den beklediğini bulamayan Cimbom, PSG'nin yıldız oyuncusu Renato Sanches'i transfer etmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:22
Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, bonservis görüşmerlerine devam ediyor.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Arjantinli golcünün tapusunu almak için Fransız ekibiyle temaslarda bulunan Cimbom, bir oyuncunun durumunu daha sordu.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

O isim; sezon başında Lille'den alınan Portekizli oyuncu Renato Sanches...

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

MIDTSJO'NÜN YERİNE GELİYOR!
PSG'de istediği kadar süre alamayan Sanches için Galatasaray'ın büyük bir ısrarı var.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Başkanvekili Erden Timur, transfer görüşmelerinde başrolü oynuyor.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Sezon başında kadroya katılan Midtsjö'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncunun yerine Sanches'i düşünüyor.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

GELECEK SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, 25 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon kadroya katmak istiyor.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Benfica'da futbol hayatına başlayan Sanches, Bayern Münih, Swansea ve Lille'de de forma giydi.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

25 yaşındaki teknik orta saha, gençlik yıllarında müthiş bir çıkış yapmış ve Portekiz Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu oluşunda başrollerden biri olmuştu.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Ayrıca Lille ile de Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Renato, PSG'de form yakalayamadı ve fırsat transferi olarak Galatasaray'ın dikkatini çekti.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Orta sahada oyunu domine edişi ve ofansif katkısı ile fark yaratan yıldız ismin Türkiye'ye gelmesi için çalışmalar yapılıyor.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Renato Sanchez bu sezon PSG forması ile 14 lig maçına çıktı ve 2 gol katkısı sağladı.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Portekizli oyuncu ülkesinin milli takımında 32 karşılaşmada görev aldı.

Renato Sanches Galatasaray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı

Bu müsabakalarda 3 gollük katkı verdi.

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