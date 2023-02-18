Galatasaray'ın ilk Kanadalısı Adekugbe

Sarı-kırmızılı kulüp, 1959'da başlayan Süper Lig'de bu sezonun ara transfer dönemine kadar 5 kıta ve 51 ülkeden 188 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya ve Kosova'dan oyuncular aldı.

Zaniolo ve Adekugbe ile sayı 190'a çıktı

Galatasaray, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 2 yabancı futbolcu aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Roma takımından genç yıldız Nicolo Zaniolo ile Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Böylelikle "Cimbom"un 1959'dan bu yana transfer ettiği toplam yabancı oyuncu sayısı 190'a yükseldi.

Zaniolo, Galatasaray tarihinin ikinci İtalyan oyuncusu olurken, Adekugbe sarı-kırmızılı formayı terletecek ilk Kanadalı futbolcu olacak.

Kanada'nın katılmasıyla sarı-kırmızılıların oyuncu transfer ettiği ülke sayısı 52'ye çıktı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray, sezon başında Avusturya vatandaşı Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: