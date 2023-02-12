Haberler Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten duygusal paylaşım! Enkazdan çıkarılan Ege'yle görüşecek

Bafetimbi Gomis'ten duygusal paylaşım! Enkazdan çıkarılan Ege'yle görüşecek

Son dakika haberleri... Bafetimbi Gomis, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası enkazdan çıkarılan küçük Ege'yle görüşeceğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 10:03
Bafetimbi Gomis'ten duygusal paylaşım! Enkazdan çıkarılan Ege'yle görüşecek

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde enkazdan çıkarılan Ege'yle görüşeceğini açıkladı.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır.

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