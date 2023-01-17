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Alanyaspor G.Saray maçının VAR'ı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 17 Ocak Salı günü oynanacak üç karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Alanyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:05
Alanyaspor G.Saray maçının VAR'ı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 17 Ocak Salı günü oynanacak üç mücadeleyle başlayacak. DG Sivasspor, evinde Karacabey Belediye Spor ile karşılaşıyor. Bu müsabakada hakem Murat Erdoğan düdük çalıyor. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak da Emre Malok görev alıyor. Malok'a, AVAR'da Onur Özütoprak ve Erdem Mertoğlu eşlik ediyor.

Antalyaspor - Kayserispor maçın VAR'ı Erkan Engin

Günün bir diğer mücadelesi olan Antalyaspor - Kayserispor maçı ise saat 17.30 başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ömer Tevfik Özkoç ve Cemil Tunç'un yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alparslan Şen olacak. Bu zorlu maçta VAR koltuğunda Erkan Zengin oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Raşit Yorgancılar yer alacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR'da Serkan Tokat

Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak. AVAR'da da Abdulkadir Bitigen ve Mehmet Emin Tuğral bulunacak.
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