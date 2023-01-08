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Savunmaya güven tam

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bugün de Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde Fenerbahçe'ye geçit vermemek için savaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Savunmaya güven tam
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bugün de Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde Fenerbahçe'ye geçit vermemek için savaşacak.
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