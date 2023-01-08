Savunmaya güven tam

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bugün de Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde Fenerbahçe'ye geçit vermemek için savaşacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bugün de Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim ise stoperde Fenerbahçe'ye geçit vermemek için savaşacak.