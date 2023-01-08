Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk derbisi oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk derbisi oynanacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
GOLCÜLERİN DÜELLOSU
114 yıllık ezeli Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yine golcülerin çarpışmasıyla alevlenecek.
Liderlik mücadelesi veren iki takım da hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutunurken, tüm futbolseverlerin gözü de bu isimlerin üzerinde olacak.
13 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, 10 maçta 8 kez ağları sarsan Michy Batshuayi, 3'er defa fileleri bulan Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ile Joshua King; Fenerbahçe'yi bu sezon ligde sırtlayan oyuncular oldu.
Sarı-lacivertli takımın, ligdeki 42 golünün 34'ünü bu isimler kaydetti.
Galatasaray ise ikinci baharındaki 7 gollü Bafetimbi Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi ve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu'na güveniyor.
3'er gollü Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz da diğer silahlar.
Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularının ayağından buldu.
Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi.
İşte deneyimli çalıştırıcının Sabah'a yaptığı derbi yorumu:
KULÜBENİN GÜCÜ SONUCU BELİRLER
G.Saray'da Mertens, oyun zekâsı ve takımı hücuma sürükleyen oyuncu rolünde.
Fenerbahçe'de Ferdi son dönemin dayanıklılığı en yüksek ismi olarak dikkat çekiyor.
Hücum ve defansta kilit rol oynuyor.
Orta sahada atağa kalktığında merkezden Crespo geliyor, King'in formu ortada, Batshuayi gibi bir isim de var.
Jesus'un büyük maçlarda 3'lü, zaman zaman 4'lü oynadığını görüyoruz.
Favori belirtmek böyle derbiler özelinde doğru değil.
Ancak F.Bahçe ev sahibi olmanın avantajıyla çıkacak.
Öte yandan kulübedeki hamle güçleri de maçın sonucuna etki eder.
1-0 da olsa 6'da 6 yapmış bir G.Saray'ın gidişatı var. Fakat pozisyona girmesine rağmen sarı-kırmızılıların değerlendirmedeki zaafları göze çarpıyor.