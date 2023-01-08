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Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Hikmet Karaman, iki ezeli rakip arasında oynanancak dev maçı çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:00
Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

GOLCÜLERİN DÜELLOSU

114 yıllık ezeli Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yine golcülerin çarpışmasıyla alevlenecek.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Liderlik mücadelesi veren iki takım da hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutunurken, tüm futbolseverlerin gözü de bu isimlerin üzerinde olacak.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

13 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, 10 maçta 8 kez ağları sarsan Michy Batshuayi, 3'er defa fileleri bulan Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ile Joshua King; Fenerbahçe'yi bu sezon ligde sırtlayan oyuncular oldu.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Sarı-lacivertli takımın, ligdeki 42 golünün 34'ünü bu isimler kaydetti.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Galatasaray ise ikinci baharındaki 7 gollü Bafetimbi Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi ve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu'na güveniyor.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

3'er gollü Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz da diğer silahlar.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularının ayağından buldu.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

İşte deneyimli çalıştırıcının Sabah'a yaptığı derbi yorumu:

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

KULÜBENİN GÜCÜ SONUCU BELİRLER

G.Saray'da Mertens, oyun zekâsı ve takımı hücuma sürükleyen oyuncu rolünde.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Fenerbahçe'de Ferdi son dönemin dayanıklılığı en yüksek ismi olarak dikkat çekiyor.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Hücum ve defansta kilit rol oynuyor.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Orta sahada atağa kalktığında merkezden Crespo geliyor, King'in formu ortada, Batshuayi gibi bir isim de var.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Jesus'un büyük maçlarda 3'lü, zaman zaman 4'lü oynadığını görüyoruz.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Favori belirtmek böyle derbiler özelinde doğru değil.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Ancak F.Bahçe ev sahibi olmanın avantajıyla çıkacak.

Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Öte yandan kulübedeki hamle güçleri de maçın sonucuna etki eder.

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