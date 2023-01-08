Hikmet Karaman Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı! Derbiyi kim kazanır?

Galatasaray ise ikinci baharındaki 7 gollü Bafetimbi Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi ve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu'na güveniyor.