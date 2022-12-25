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Seve seve imza atarım

Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Sarıkırmızılılarla, 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi. Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Buna karşılık Mertens, Belçika basınında yer alan iddianın doğru olmadığını söyledi. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imza atarım" şeklinde konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Seve seve imza atarım
Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Sarıkırmızılılarla, 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi. Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Buna karşılık Mertens, Belçika basınında yer alan iddianın doğru olmadığını söyledi. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imza atarım" şeklinde konuştu.
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