Haberler Galatasaray Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez terleten Icardi, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti. Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da iyi performans göstermesine rağmen kadroya alınmama nedeni Messi olduğu iddia edilmişti. Yıldız golcü Dünya Kupası'nın kazanılmasının ardından paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:46
Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu Mauro Icardi ligin son bölümünde fırtına gibi eserken attığı gollerle dikkat çekmişti.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Yıldız futbolcu performansına rağmen Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Icardi Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından paylaşımda bulundu...

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki golcü 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da iyi performans göstermesine rağmen kadroya alınmama nedeni Messi olduğu iddia edilmişti.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ

Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

ŞAMPİYON ARJANTİN!

2022 Dünya Kupası Finali'nde 90 dakikası 2-2, uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta penaltılarda Fransa'ya üstünlük kuran Lionel Messi önderliğinde Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

35 yaşındaki yıldız solak, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yaptı, ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşadı.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI

Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi.

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü şu ifadeleri kullandı;

Icardi'den Lionel Messi paylaşımı!

"İşte şampiyon Arjantin.

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