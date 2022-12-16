Galatasaray 2-1 Toulouse (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Fransız ekibi Toulouse ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Antalya kampında kozlarını paylaştığı Toulouse'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Galatasaray'ın gollerini 45+4'te penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 60'ta Dries Mertens kaydetti. Toulouse'un tek sayısı ise 41. dakikada Rasmus Nicolaisen'den geldi.

Bu sonuçla Cimbom 5. hazırlık maçındaki ilk galibiyetini aldı. Antalya'daki çalışmalarını tamamlayan Aslan, İstanbul'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Aralık Perşembe günü Keçiörengücü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.