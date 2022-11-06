Haberler Galatasaray Süper topuk

Süper topuk

Cimbom'un yetenekli yıldızı Dries Mertens harika bir gol atıyordu, vuruşu Mert Günok'a takıldı. Sağdan Sergio Oliveira'nın kestiği akıllı topta, topuğuyla harika vurdu. Mert reflekslerini konuşturup aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. 35 yaşındaki yıldız kaçan gole üzüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Süper topuk
Cimbom'un yetenekli yıldızı Dries Mertens harika bir gol atıyordu, vuruşu Mert Günok'a takıldı. Sağdan Sergio Oliveira'nın kestiği akıllı topta, topuğuyla harika vurdu. Mert reflekslerini konuşturup aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. 35 yaşındaki yıldız kaçan gole üzüldü.
DİĞER
‘Tayt polemiğine' Hülya Avşar da dahil oldu! Açıklamaları dikkat çekti
Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti her ay düzenli olarak maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yardım eli uzatıyor
Toroğlu'dan derbi sözleri! "Başka hakem olsa..."
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Eleştirmem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta kalemden flaş yorum! "Bu ligin üstünde"
O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu"
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Kasım)
KPSS Ortaöğretim sınavı son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu" O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu" 07:33
Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı 01:08
Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı 01:08
Errick McCollum'a bıçaklı saldırı! Errick McCollum'a bıçaklı saldırı! 01:02
Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! 01:00
Galatasaray taraftarından Jesus'a: Sıra sende! Galatasaray taraftarından Jesus'a: Sıra sende! 00:58
Daha Eski
Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! 00:57
Milan son dakikalarda güldü! Milan son dakikalarda güldü! 00:42
Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." 00:31
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Eleştirmem! Ahmet Çakar'dan hakem yorumu: Eleştirmem! 00:09
Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." Toroğlu Güneş'i eleştirdi! "Yürüyen oyuncuları..." 23:51
Toroğlu'dan derbi sözleri! "Başka hakem olsa..." Toroğlu'dan derbi sözleri! "Başka hakem olsa..." 23:43