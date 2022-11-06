Süper topuk

Cimbom'un yetenekli yıldızı Dries Mertens harika bir gol atıyordu, vuruşu Mert Günok'a takıldı. Sağdan Sergio Oliveira'nın kestiği akıllı topta, topuğuyla harika vurdu. Mert reflekslerini konuşturup aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. 35 yaşındaki yıldız kaçan gole üzüldü.
Cimbom'un yetenekli yıldızı Dries Mertens harika bir gol atıyordu, vuruşu Mert Günok'a takıldı. Sağdan Sergio Oliveira'nın kestiği akıllı topta, topuğuyla harika vurdu. Mert reflekslerini konuşturup aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. 35 yaşındaki yıldız kaçan gole üzüldü.