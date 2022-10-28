Dembele iddiası

Sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele yeniden Galatasaray’la anılmaya başladı. Fransız golcünün menajeri, NEF Stadyumu’nda oynanan Galatasaray- Rukh Lviv U19 maçını tribünden takip etti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Moussa Dembele’nin menajeriyle bir görüşme yaptığı ve şartlarını sorduğu öğrenildi.
Sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele yeniden Galatasaray'la anılmaya başladı. Fransız golcünün menajeri, NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray- Rukh Lviv U19 maçını tribünden takip etti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Moussa Dembele'nin menajeriyle bir görüşme yaptığı ve şartlarını sorduğu öğrenildi.