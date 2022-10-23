Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray formasıyla öne çıkan bir performans sergileyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, devre arasında takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar yıldız stoper için gelecek teklifleri beklemeye geçerken oyuncunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 09:36
GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray, devre arasında Victor Nelsson'u elinden çıkarabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Avrupa'nın dev kulüpleri, Danimarkalı futbolcuyla yakından ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

24 yaşındaki oyuncu için Aslan 20 milyon euro istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Elde Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram ve Mathias Ross var.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Nelsson giderse uygun bedelle bir isim alınacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkan Danimarkalı futbolcu 810 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 7 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray için yeni iddia! Muslera'nın yerine...
Cimbom'da kritik toplantı! Takımın abileri organize etti
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
23 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Sahanın yıldızı yine..." Çarpıcı sözler! "Sahanın yıldızı yine..." 08:23
Flaş yorum! "Artık toparlaması gerekiyor" Flaş yorum! "Artık toparlaması gerekiyor" 07:59
3 isme övgüler yağdırdı! "Takımın en iyi isimleriydi" 3 isme övgüler yağdırdı! "Takımın en iyi isimleriydi" 07:28
Kanarya tam gaz: 93-58 Kanarya tam gaz: 93-58 00:27
Toroğlu'dan Zorbay Küçük yorumu: En büyük hatası... Toroğlu'dan Zorbay Küçük yorumu: En büyük hatası... 00:25
Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! 00:21
Daha Eski
Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! 00:21
Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! 00:09
Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! 00:09
F.Bahçe Beko farklı kazandı! F.Bahçe Beko farklı kazandı! 00:09
Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi' Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi' 00:02
Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! 23:56