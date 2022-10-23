GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson için teklifler bekleniyor! Bonservisi...

Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray, devre arasında Victor Nelsson'u elinden çıkarabilir.
Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray, devre arasında Victor Nelsson'u elinden çıkarabilir.
Avrupa'nın dev kulüpleri, Danimarkalı futbolcuyla yakından ilgileniyor.
24 yaşındaki oyuncu için Aslan 20 milyon euro istiyor.
Elde Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram ve Mathias Ross var.
Nelsson giderse uygun bedelle bir isim alınacak.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkan Danimarkalı futbolcu 810 dakika süre aldı.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.
Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 7 maça çıktı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...