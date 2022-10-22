Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 11. haftasında, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından 7-0 gibi farklı bir skorla ayrılan Cimbom'da moraller üst seviyede. Öte yandan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencisi Mauro Icardi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç teknik adam, Icardi'ye son kez şans vereceğini ifade etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:22
Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Cimbom, maçtan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Bu galibiyet sonrası Galatasaray'da takım ile taraftar arasındaki buzlar erimişti.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Öte yandan Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Sarı kırmızılı kulübün hocası Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile görüştü.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Cimbom, büyük umutlarla transfer edilen Icardi'den şimdiye kadar istediği verimi alamamıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Okan Buruk, Icardi ile yaptığı konuşmada, oyuncusuna son kez şans vereceğini ifade etti.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Saha içindeki performansından çok boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu ilişki sebebiyle bir türlü aklını futbola veremeyen Arjantinli yıldızın performansı soru işaretlerin neden olmuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

KALİTENİ BİLİYORUZ AMA...
Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli forvet ile görüşerek "Kaliteni biliyoruz ama bunu bize göstermen gerekiyor" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Buruk, Alanyaspor'a karşı 29 yaşındaki forvetini bir kez daha 11'de kullanacak.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Arjantinli yıldız beklenilen performanstan yine uzak kalırsa artık yedek kalacak.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Icardi halen Wanda Nara ile ilişkisi hakkında paylaşımlar yapıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Arjantinli yıldız şimdiye kadar 2 maçta oynadı ve gol - asist ile buluşamadı.

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