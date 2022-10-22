Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Cimbom'da, bu önemli maç öncesi moraller yerinde.
İstanbul devi, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom, maçtan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Bu galibiyet sonrası Galatasaray'da takım ile taraftar arasındaki buzlar erimişti.
Öte yandan Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı kulübün hocası Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile görüştü.
Cimbom, büyük umutlarla transfer edilen Icardi'den şimdiye kadar istediği verimi alamamıştı.
Okan Buruk, Icardi ile yaptığı konuşmada, oyuncusuna son kez şans vereceğini ifade etti.
ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Saha içindeki performansından çok boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu ilişki sebebiyle bir türlü aklını futbola veremeyen Arjantinli yıldızın performansı soru işaretlerin neden olmuştu.
KALİTENİ BİLİYORUZ AMA...
Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli forvet ile görüşerek "Kaliteni biliyoruz ama bunu bize göstermen gerekiyor" dedi.
Buruk, Alanyaspor'a karşı 29 yaşındaki forvetini bir kez daha 11'de kullanacak.
Arjantinli yıldız beklenilen performanstan yine uzak kalırsa artık yedek kalacak.
Icardi halen Wanda Nara ile ilişkisi hakkında paylaşımlar yapıyor.
Arjantinli yıldız şimdiye kadar 2 maçta oynadı ve gol - asist ile buluşamadı.