Galatasaray'da Okan Buruk Alanyaspor maçı öncesi Icardi ile konuştu! Son şans...

ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Saha içindeki performansından çok boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu ilişki sebebiyle bir türlü aklını futbola veremeyen Arjantinli yıldızın performansı soru işaretlerin neden olmuştu.