Haberler Galatasaray Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı kuralı, kulüplerin gündemine oturdu. Galatasaray'ın transfer ettiği Yusuf Demir'in yerli futbolcu statüsünde oynayamaması eleştiri konusu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Süper Lig'de çok tartışılan yabancı futbolcu sınırı ile ilgili ilginç detay sosyal medyada da çok tartışıldı.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir yabancı statüsünde forma giyiyor.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

19 yaşındaki yıldız futbolcunun annesi ve babası Türk.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Türkçe konuşuyor. Ama Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı statüsünde sayılıyor.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tirpan'ın ise babası Türk, annesi ise Belçikalı...

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

28 yaşındaki futbolcu, yerli statüsünde oynuyor.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Takvim'in derlediği habere göre, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini vurguluyor.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

ADALET NEREDE ACABA?

O yorumlardan bazıları ise şöyle: "Kasımpaşa'da Mickael Tirpan Türkçe'yi bilmiyor ve ismi Türk değil, ama ona rağmen Türk statüsünde oynayabiliyor.

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Yusuf Demir ise yabancı sayılıyor. Adalet nerede acaba? Yusuf Demir elin oğlu, Mickael Tirpan evin oğlu!"

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

"DÜZELTME YAPILMALI"

İlker Yağcıoğlu

"Anne babası Türk, ana dili gibi Türkçe konuşan bir çocuğumuzun yabancı statüsünde oynaması bana çok doğru gelmiyor."

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

"Bu konuda bir düzeltme yapabilecekse Federasyon'un düzeltme yapması daha doğru olur..."

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

"Unutmamak gerekir ki daha öncesinde bu statüde olup yerli statüsünde oynayan oyuncular da vardı."

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

"G.SARAY'A BÜYÜK HAKSIZLIK"

Evren Turhan

"Yusuf Demir'e neden bu hak tanınmıyor? Bu kadar yetenekli bir oyuncunun Türk statüsünde oynaması lazım..."

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

"G.Saray'ın ve ailesinin bu konuda başvuru yapması lazım. Diğer takımlar için de bu geçerli. Milli Takımımız'da oynamak istemiş ve oynayamamış!"

Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

"Galatasaray için büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum."

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