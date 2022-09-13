Hangisi Türk hangisi yabancı? İki farklı uygulama gündeme oturdu

Süper Lig'de çok tartışılan yabancı futbolcu sınırı ile ilgili ilginç detay sosyal medyada da çok tartışıldı.
Süper Lig'de çok tartışılan yabancı futbolcu sınırı ile ilgili ilginç detay sosyal medyada da çok tartışıldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir yabancı statüsünde forma giyiyor.
19 yaşındaki yıldız futbolcunun annesi ve babası Türk.
Türkçe konuşuyor. Ama Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı statüsünde sayılıyor.
Kasımpaşa'da forma giyen Mickael Tirpan'ın ise babası Türk, annesi ise Belçikalı...
28 yaşındaki futbolcu, yerli statüsünde oynuyor.
Takvim'in derlediği habere göre, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini vurguluyor.
ADALET NEREDE ACABA?
O yorumlardan bazıları ise şöyle: "Kasımpaşa'da Mickael Tirpan Türkçe'yi bilmiyor ve ismi Türk değil, ama ona rağmen Türk statüsünde oynayabiliyor.
Yusuf Demir ise yabancı sayılıyor. Adalet nerede acaba? Yusuf Demir elin oğlu, Mickael Tirpan evin oğlu!"
"DÜZELTME YAPILMALI"
İlker Yağcıoğlu
"Anne babası Türk, ana dili gibi Türkçe konuşan bir çocuğumuzun yabancı statüsünde oynaması bana çok doğru gelmiyor."
"Bu konuda bir düzeltme yapabilecekse Federasyon'un düzeltme yapması daha doğru olur..."
"Unutmamak gerekir ki daha öncesinde bu statüde olup yerli statüsünde oynayan oyuncular da vardı."
"G.SARAY'A BÜYÜK HAKSIZLIK"
Evren Turhan
"Yusuf Demir'e neden bu hak tanınmıyor? Bu kadar yetenekli bir oyuncunun Türk statüsünde oynaması lazım..."
"G.Saray'ın ve ailesinin bu konuda başvuru yapması lazım. Diğer takımlar için de bu geçerli. Milli Takımımız'da oynamak istemiş ve oynayamamış!"
"Galatasaray için büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum."