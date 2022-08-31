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Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fransız basınından yansıyan bilgilere göre Cimbom, PSG forması giyen Abdou Diallo ile ilgileniyor. Öte yandan Galatasaray'ın, Abdou Diallo transferinde önemli rakiplerinin olduğu ortaya çıktı. İşte Galatasaray - Abdou Diallo transferinde yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:16
Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı kırmızılı ekip yaz transfer dönemine de damga vurdu. Mertens ve Seferovic gibi yıldızları takıma kazandıran yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılı ekibin gündeminde ise yıldız bir ismin olduğu öğrenildi.

Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Abdou Diallo için harekete geçti. 26 yaşındaki Senegalli savunmacının takımın oynayacağı Toulouse maçının kampına dahil edilmemesine de dikkat çekildi.

Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

Haberin detayında Alman ekibi Leipzig'in hamlesinin olduğu ve oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte transfer edilmesi yönündeki görüşmelerin sürdüğü bilgisine yer verildi.

Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

G.SARAY DA DEVREDE

L'Equipe'in haberine göre oyuncunun peşinde 2 kulüp daha var.

Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

Galatasaray ve Benfica. Stoper transferi yapmak isteyen sarı kırmızılıların fırsat kolladığı ve dev rakipleri karşısında bu transferde mutlu sona ulaşmak istediği gelen bilgiler arasında.

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