Galatasaray Abdou Diallo transferi için devlerle yarışıyor!

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı kırmızılı ekip yaz transfer dönemine de damga vurdu. Mertens ve Seferovic gibi yıldızları takıma kazandıran yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılı ekibin gündeminde ise yıldız bir ismin olduğu öğrenildi.