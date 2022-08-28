Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Lucas Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılarda Lucas Torreira maç sonu yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok iyi gidiyor işler. Yeni bir kültür. Burada olduğum için mutluyum. Taraftarlar bana çok destek oluyor." dedi.

Taraftarın desteğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Uruguaylı oyuncu, "Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz. Kişisel olarak da gelişiyorum. Takım iyi hisler yaşıyor. Ben de daha fazla oynamaya başladım. Geliştirmemiz gereken şeyler olacaktır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.