Haberler Galatasaray Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Lucas Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz

Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Lucas Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lucas Torreira, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Torreira, "Geliştirmemiz gereken şeyler olacaktır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:29
Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Lucas Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılarda Lucas Torreira maç sonu yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok iyi gidiyor işler. Yeni bir kültür. Burada olduğum için mutluyum. Taraftarlar bana çok destek oluyor." dedi.

Taraftarın desteğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Uruguaylı oyuncu, "Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz. Kişisel olarak da gelişiyorum. Takım iyi hisler yaşıyor. Ben de daha fazla oynamaya başladım. Geliştirmemiz gereken şeyler olacaktır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu! O takıma imza atıyor...
Son dakika: Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi
Murat Sancak'tan Montella sözleri!
Derbi sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk: 3 transfer daha...
Muslera'dan Taha'ya övgü! "Sahanın en iyisiydi"
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Floransa'da sessiz gece! Floransa'da sessiz gece! 00:39
Porto deplasmanda buz kesti! Porto deplasmanda buz kesti! 00:34
Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz Torreira: Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz 00:28
Gbamin: İyi iş çıkardık! Gbamin: İyi iş çıkardık! 00:26
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 00:25
Derbi sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız Derbi sonrası Abdullah Avcı: Transfer yapacağız 00:16
Daha Eski
Mertens: Kazanmayı hak ettik! Mertens: Kazanmayı hak ettik! 00:15
Muslera'dan Taha'ya övgü! "Sahanın en iyisiydi" Muslera'dan Taha'ya övgü! "Sahanın en iyisiydi" 00:11
Bartra: Zorlu bir rakiple oynadık Bartra: Zorlu bir rakiple oynadık 00:08
G.Saraylı futbolculardan Muhammet'e tebrik! G.Saraylı futbolculardan Muhammet'e tebrik! 00:05
Monaco PSG deplasmanından puanla döndü! Monaco PSG deplasmanından puanla döndü! 23:59
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 23:46