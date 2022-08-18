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Ümraniyespor ile Galatasaray bir ilki yaşayacak!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ilk kez resmi maçta rakip olacak. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:35
Ümraniyespor ile Galatasaray bir ilki yaşayacak!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 2 haftada sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve ligde 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Ümraniye ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle aldığı 1 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta sahasında mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Bu sezonun yeni takımı Ümraniyespor ise ilk hafta Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken, ikinci hafta ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

İLK RESMİ MAÇ
Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Ümraniyespor - Galatasaray maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

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