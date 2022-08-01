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Florya’dan 10 milyar TL

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray'ın borcunu kapatacak bir projeye imza atacaklarını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Florya’dan 10 milyar TL

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda yetki istedikleri gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili üyelere sunum yaptı. Florya arazisine çok önem verdiklerini ifade eden Timur, burada Emlak Konut'a ait olan 40 dönümü satın almayı düşündüklerini aktardı. Florya'da Galatasaray'ın 20 dönümlük payıyla birlikte 60 dönüme konut projesi yapacaklarını kaydeden Erden Timur, "Florya'nın satışından 10 milyar'den fazla gelir bekliyoruz. Florya'ya yapılacak olan dairelerden 108 tane satılınca inşaat masrafı, 137 tane satılınca Galatasaray'ın borcu kapanıyor" ifadesini kullandı.


2024 YILINDA BURGAZ'DA
Erden Timur'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: * Galatasaray Adası'nın yeni inşaat alanlarının maliyeti 75 milyon TL. * Mecidiyeköy'deki bina rezidans haline getirilecek ve konut olarak satışa sunulacak. Buradan 1 milyar TL gelir gelecek. * Kemerburgaz'daki yeni tesisler için 470 milyon TL harcanacak ve 2024 yılında bitecek. * Ege ve Marmara bölgelerinde, İstanbul'a yakın yerlerde kulübe yeni arsalar kazandırılacak. * Tüm maliyetler Florya ve Mecidiyeköy projelerinden karşılanacak.

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