Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ali Akman Galatasaray'da!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ali Akman Galatasaray'da!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Son dakika bilgisine göre Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç golcü Ali Akman'ı kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:41
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ali Akman Galatasaray'da!

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi önemli oyuncuları renklerine bağlamıştı. TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç golcü Ali Akman'ı kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. Ardından Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2018'de Bursaspor'da A takıma yükseldi. 2021 yılında bedelsiz olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bir sezon Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giydi. Nijmegen formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Ali Akman, Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğenidir. Genç golcü, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev aldı. 1.73 cm boyundaki Akman'ın Frankfurt'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

DİĞER
Son dakika: Sevilla, Marcao'nun ardından bir diğer Galatasaraylı yıldızın peşinde! Monchi transfer için ısrarcı...
İşte okulların açılacağı tarih! MEB takvimi açıkladı
Kartal aradığı sol beki buldu!
Jesus'u böyle eleştirdi! "Tüm söylemleri alçıya alınmalı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz iddia! Veto edildi
G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor'a Ganalı stoper! Resmen açıklandı Bodrumspor'a Ganalı stoper! Resmen açıklandı 10:47
G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi! G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi! 10:31
Huddersfield - Burnley maçı saat kaçta? Huddersfield - Burnley maçı saat kaçta? 10:29
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı 10:28
1860 München - Dortmund maçı saat kaçta? 1860 München - Dortmund maçı saat kaçta? 10:21
Kartal'ın gündemindeydi! Süper Lig ekibi devreye girdi Kartal'ın gündemindeydi! Süper Lig ekibi devreye girdi 10:19
Daha Eski
Jesus'tan flaş itiraf! O teklifi açıkladı Jesus'tan flaş itiraf! O teklifi açıkladı 10:15
Avrupa futbolunda "süper" cumartesi! Avrupa futbolunda "süper" cumartesi! 09:59
Filenin Efeleri yarı finalde! Filenin Efeleri yarı finalde! 09:39
Kartal aradığı sol beki buldu! Kartal aradığı sol beki buldu! 09:30
İtalyanlar duyurdu! Grillitsch'in yeni takımı belli oldu İtalyanlar duyurdu! Grillitsch'in yeni takımı belli oldu 09:28
G.Saray'da bütçe toplantısı! G.Saray'da bütçe toplantısı! 09:21