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GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'dan Kerem Aktürkoğlu kavgasına dair açıklama!

Galatasaray'da son dakika haberi... Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya kampında devam ediyor. Yapılan antreman sırasında Patrick van Aanholt, Kerem ile kavga etmişti. Hollandalı futbolcudan kavgaya ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 19:14 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 19:19
GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'dan Kerem Aktürkoğlu kavgasına dair açıklama!

Hollandalı futbolcu, antrenmanda yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Patrick van Aanholt yaşadığı kavga sonrası açıklama yayınladı.

Van Aanholt, sosyal medya hesabından Kerem ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

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