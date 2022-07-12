GALATASARAY HABERLERİ - Van Aanholt'dan Kerem Aktürkoğlu kavgasına dair açıklama!

Hollandalı futbolcu, antrenmanda yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Patrick van Aanholt yaşadığı kavga sonrası açıklama yayınladı.

Van Aanholt, sosyal medya hesabından Kerem ile birlikte fotoğrafını paylaştı.