Haberler Galatasaray Eric Botheim sosyal medyadan takibe aldı

Eric Botheim sosyal medyadan takibe aldı

Yeni sezon transferlerini Avusturya kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar yeni sezonda oluşturacağı kadro çalışmalarını sürdürüyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Eric Botheim sosyal medyadan takibe aldı
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Eric Botheim sosyal medya hesabından sarı kırmızılı oyuncuyu takibe aldı. Krasnodar'la sözleşmesini sonlandıran ve boşta olan 22 yaşındaki Norveçli golcü, Galatasaray forması giyen vatandaşı Omar Elabdellaoui'yi takibe aldı. Bu hareketin ardından transfer iddiaları arttı.
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