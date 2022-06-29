GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirilmesinin ardından Galatasaray 'da tüm gözlere transfere çevrilmiş durumda.
Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirilmesinin ardından Galatasaray 'da tüm gözlere transfere çevrilmiş durumda.
İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı ekip için Matias Vargas iddiası ortaya atılmıştı.
Bu yaz kadrosunda köklü değişikler yapmaya hazırlanan Espanyol'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi de Matias Vargas.
Arjantinli futbolcuyla Galatasaray ilgileniyor ve Sarı-Kırmızılı ekip 5 milyon Euro'lukbir tekli sunabilir iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da etkili performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu 38 maçta 5 gol ve 13 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
TRANSFER VARGAS'A BAĞLI
İspanyol basınında yer alan haberde Espanyol'ın yeni bir ismi kadrosuna katmanın Vargas transferine bağlı olduğu iddia edildi.
Haberde, Galatasaray'ın Vargas'ı transfer etmesinin ardından Espanyol'un transfer çalışmalarına başlayacağı iddia edildi.
Espanyol'un Vargas'ı satması halinde kadrosunu Granada forması giyen Luis Milla'yı kadrosuna katacağı yazıldı.
ESPANYOL'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da sportif direktör Domingo Catoira, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunmuştu.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas'ın transfer durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Catoira, Arjantinli oyuncunun sezon öncesi hazırlık kampında takımda yer alacağını söylemişti.
Catoira açıklamasında, "Matias'ın durumu takımdaki diğer oyuncuların durumuna biraz benziyor.
Şu anda bizimle ve sezon öncesi hazırlık kampında yer alacak.
Galatasaray ilgileniyor mu bilmiyorum ve bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullanmıştı.
Adana Demirspor'da geride kalan sezonda 38 maçta süre alan Matias Vargas, sezonu 5 gol ve 13 asistle tamamladı.