Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray için Matias Vargas iddiası ortaya atılmıştı. İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da sportif direktörü iddialar üzerine açıklamalarda bulunmuştu. İspanyol basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. Espanyol'un transferinin Matias Vargas'a bağlı olduğu yazıldı. İşte Galatasaray detayı ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:42
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirilmesinin ardından Galatasaray 'da tüm gözlere transfere çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı ekip için Matias Vargas iddiası ortaya atılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Bu yaz kadrosunda köklü değişikler yapmaya hazırlanan Espanyol'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi de Matias Vargas.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Arjantinli futbolcuyla Galatasaray ilgileniyor ve Sarı-Kırmızılı ekip 5 milyon Euro'lukbir tekli sunabilir iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da etkili performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu 38 maçta 5 gol ve 13 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

TRANSFER VARGAS'A BAĞLI

İspanyol basınında yer alan haberde Espanyol'ın yeni bir ismi kadrosuna katmanın Vargas transferine bağlı olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Haberde, Galatasaray'ın Vargas'ı transfer etmesinin ardından Espanyol'un transfer çalışmalarına başlayacağı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Espanyol'un Vargas'ı satması halinde kadrosunu Granada forması giyen Luis Milla'yı kadrosuna katacağı yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

ESPANYOL'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da sportif direktör Domingo Catoira, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas'ın transfer durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Catoira, Arjantinli oyuncunun sezon öncesi hazırlık kampında takımda yer alacağını söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Catoira açıklamasında, "Matias'ın durumu takımdaki diğer oyuncuların durumuna biraz benziyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...

Şu anda bizimle ve sezon öncesi hazırlık kampında yer alacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arturo Vidal'in yeni adresini duyurdular
Forvet transferinde mutlu son!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | 4/B personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammında son durum nedir?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu 13:24
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 13:14
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 13:05
Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan sporculara tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan sporculara tebrik 12:57
Dudu'da flaş gelişme! Fenerbahçe... Dudu'da flaş gelişme! Fenerbahçe... 12:42
Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray... Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray... 12:37
Daha Eski
Bedava dünya yıldızı! İşte sözleşmesi biten o isimler Bedava dünya yıldızı! İşte sözleşmesi biten o isimler 12:33
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 12:29
Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! 07:19
Gidecekler belli oldu! 6 isim yolcu Gidecekler belli oldu! 6 isim yolcu 08:25
Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi! Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi! 08:53
Muslera'da bir gelişme daha! O görüşme... Muslera'da bir gelişme daha! O görüşme... 09:31