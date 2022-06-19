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Başkan Erdoğan’dan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek ve Timur’u makamında kabul etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Başkan Erdoğan’dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nün projelerine destek vereceklerini belirtti. Başkan Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti.

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