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Galatasaray'da Fırat Develioğlu başkan adaylığından çekildi!

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na çevrilmişken flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Fırat Develioğlu, yeni bir açıklama yaparak başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:50
Galatasaray'da Fırat Develioğlu başkan adaylığından çekildi!

Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde geçtiğimiz günlerde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, bugün yaptığı açıklamayla da adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Develioğlu'nun yazılı açıklaması şöyle;

"16 Mayıs 2022 tarihinde Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas 11 Haziran'daki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştır.
Adaylığımı koyduğum ilk günden beri mevcut iki adaydan başkalarının da çıkması konusunda gayrette bulunduğumu beyan ettim. Sıkça rastladığımız şekliyle sürekli ve çözümsüz biçimde sadece eleştiren tarafta bulunmak istemedim. Lafta bırakmayarak kendim de elimi taşın altına koymak suretiyle adaylığımı açıkladım.
Bu amaçla eski başkanlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere camianın sevilen ve özellikli isimlerini kulübümüzü içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmaları için aday olmaya ikna etmeye çalıştığımı bildirdim. Aday oldukları takdirde Sn. Adnan Polat, Sn. Ünal Aysal ve Sn. Dursun Özbek'le rekabet etmeyeceğimi ve bu adaylardan herhangi biri etrafında birleşilmesi gerektiğini savundum. Bu kişilerin özendirilmesi ve kulüp başkanlığına ikna edilmesi gerektiği kanaatindeydim. İçinde bulunduğumuz zor ortamda tüm adayların Sn. Dursun Özbek çatısı altında birleşmesinin gerekli olduğunu görüyorum.
Sn. Hamamcıoğlu ve Sn. Öztürk'ün ortak tek bir listeyle Sn. Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum.
Bu amaçla da kendilerine bu yönde gerekli sahayı açmak için hiç kimse lehine olmadan sadece adaylıktan ÇEKİLİYORUM. Bana destek veren başta taraftarımıza, tüm ekibime ve basınımıza kalpten teşekkür ediyorum. Seçimden sonra da sıradan bir üye olarak adeta bir fahri müfettiş gibi kulübümüzün gidişatını kontrol edeceğimi taahhüt ediyorum. Bu seçimde olmasa da ilk ihtiyaç duyulduğunda, taraftarımızın beni göreve çağırdığı her anda göreve hazır olduğumu beyan ediyorum Seçim yarışına girdiğimiz diğer iki adayın üstlerine düşen camiamızın birliği misyonuna bu şekilde katkıda bulunmalarını talep ediyorum."

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