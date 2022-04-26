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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent gençlere güvenmiyor! 92 maçta sadece...

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent'in kariyeri ile ilgil ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İspanyol hocanın çıktığı 92 maçta sadece 20 yaş altında 1 futbolcuya şans verdi. Bu istatistiklerle Torrent'in gençlere şans vermediği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent gençlere güvenmiyor! 92 maçta sadece...

Galatasaray Malatya'nın ardından Altay'ı da yenerek üst üste 2. galibiyetini alsa da Domenec Torrent eleştirilerden kurtulmayı başaramadı.

Takvim'in derlediği habere göre İspanyol hocanın, genç isimlere forma şansı vermemesi taraftarların büyük tepkisini topluyor. Ancak Torrent'in kariyerine bakıldığında, genç isimlere karşı her zaman mesafeli durduğu gözler önüne seriliyor. Galatasaray öncesi Flamengo ve New York City'de de çalışan yapan Torrent'in kariyerindeki 92 maçta 20 yaş altındaki sadece 1 futbolcuya görev vermesi dikkat çekiyor.

İspanyol hoca, Flamengo'nun başındayken 19 yaşındaki Daniel Cabral'i sadece 1 maçta 23 dakika oynattı. Cabral'in dışında Torrent'in resmi maçlarda forma verdiği başka bir 20 yaş altı futbolcu olmadı. Torrent'in buna karşın 92 maçta 30 yaş ve üstü tam 34 futbolcuya görev verdiği gözleniyor. Bu futbolcuların içinde tam 12 ismin ise 35 yaş ve üstü olması da dikkatleri çekiyor. Ortaya çıkan bu istatistikler Torrent'in genç futbolculara soğuk baktığı ve daha çok tecrübeli isimleri tercih ettiği gerçeğini gözler önüne seriyor. 59 yaşındaki teknik adamın Süper Lig'in kalan 4 haftalık bölümünde de tercihini tecrübeli isimlerden yana kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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