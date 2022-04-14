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Galatasaray - Dinamo Kiev 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geldi. Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan karşılaşmaya UEFA da destek verdi. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Buyalskyy, Besedin ve Tsygankov kaydetti. Galatasaray'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:00
Galatasaray - Dinamo Kiev 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Müsabaka deplasman ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Buyalskyy, Besedin ve Tsygankov kaydetti. Galatasaray'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent düzenlenen özel maçta Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Kaan Arslan, Zeki Mert Saki, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka ve Beknaz Almazbekov gibi genç futbolculara süre verdi.

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