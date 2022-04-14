Galatasaray - Dinamo Kiev 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Müsabaka deplasman ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Buyalskyy, Besedin ve Tsygankov kaydetti. Galatasaray'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent düzenlenen özel maçta Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Kaan Arslan, Zeki Mert Saki, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka ve Beknaz Almazbekov gibi genç futbolculara süre verdi.