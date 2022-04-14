Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan jeneriklik gol!

Galatasaray ve Dinamo Kiev, anlamlı bir mesaj için sahaya indi. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla düzenlenen mücadele Nef Stadyumu'nda "Barış için maç" sloganıyla oynandı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz oldukça şık bir gole imza attı.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın farkı 1'e indiren o golü...