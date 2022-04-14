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Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan jeneriklik gol!

Spor haberi... Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geldi. Mücadelenin 56. dakikasında Barış Alper Yılmaz jeneriklik bir gol kaydetti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:35
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan jeneriklik gol!

Galatasaray ve Dinamo Kiev, anlamlı bir mesaj için sahaya indi. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla düzenlenen mücadele Nef Stadyumu'nda "Barış için maç" sloganıyla oynandı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz oldukça şık bir gole imza attı.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın farkı 1'e indiren o golü...

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