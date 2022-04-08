İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava!

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim arifesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtığı öğrenildi.



Galatasaray Kulübü'nde 30 nisanda yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İstanbul Valiliği Dernekler Masası'ndan gelen haber tarafları harekete geçirdi.



İstanbul Valiliği Dernekler Masası;



1-Olağan Genel Kurul iptali,



2- Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali,



3- Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali,



maddeleri ile dava açarken, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve hukukçular, bundan sonra yaşanacak gelişmeleri araştırmak üzere çalışmalara başladı.



BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçimin olağan akışta devam ettiğini ifade etti.