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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Burak Elmas'ın o sözleri... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:32
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi öncesinde Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Ülker Stadı'nda pazar günü oynanacak dev maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını aktaran Başkan Elmas, teknik ekip ve oyunculara güvendiğini dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Sarı-kırmızılı kulübün patronu, "Ligde istediğimiz gibi bir sezon geçirmedik ama derbilerin havası farklı olur. Beşiktaş maçında bunu gösterdik. Kaybettiğimiz Trabzonspor maçında da iyi oynadık. Bu nedenle futbolcularımız ve teknik ekibimizin Kadıköy'de de iyi bir sınav vereceğini düşünüyorum. Söz konusu Galatasaray ise aksini bekler miyim?" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Sarı-kırmızılı takımın iyi durumda olduğunu belirten Burak Elmas, "Yarın da (cuma) Florya'ya gitmeyi düşünüyorum. Tek beklentim galibiyet ve oyuncular bunun farkındalar" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve sarı-kırmızılı yöneticiler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini Ülker Stadı'nda izleyecek.

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