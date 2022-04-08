GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Sarı-kırmızılı kulübün patronu, "Ligde istediğimiz gibi bir sezon geçirmedik ama derbilerin havası farklı olur. Beşiktaş maçında bunu gösterdik. Kaybettiğimiz Trabzonspor maçında da iyi oynadık. Bu nedenle futbolcularımız ve teknik ekibimizin Kadıköy'de de iyi bir sınav vereceğini düşünüyorum. Söz konusu Galatasaray ise aksini bekler miyim?" diye konuştu.