Haberler Galatasaray Çukurova'yı yenen Galatasaray EuroCup'ta üçüncü oldu!

Çukurova'yı yenen Galatasaray EuroCup'ta üçüncü oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) üçüncü oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaraylı oyunculara madalyaları verildi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 20:35
Çukurova'yı yenen Galatasaray EuroCup'ta üçüncü oldu!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Final Four finalinin 3'üncülük maçı Fransa'nın Bourges kentinde oynandı. Bourges'te Türk derbisinde ev sahibi olan Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Maça Kaela Davis, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Merve Aydın, Shante Evans 5'lisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu 13-13 kapattı. İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, periyodu 42-34 önde tamamladı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği de Galatasaray 59-42 üstünlükle noktaladı. Maçın son periyotun bitimine 3 dakika 5 saniye kala Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Zellous 5 faulle oyun dışı kaldı. 4'nücü periyot Galatasaray'ın 75-67 üstünlüğü ile sona erdi.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş aynı takımdan 2 ismi istiyor! Süper Lig fena karışacak...
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi... | YOL DURUMU
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor