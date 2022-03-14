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Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Galatasaray Barcelona maçı haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu'nda 17 Mart Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele öncesi tüm biletler tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletlerin satışa çıkmasının ardından 2 dakikada tüketti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:16
Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Galatasaray'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk edeceği rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri satışa çıkmasının ardından 2 dakikada tüketti.

Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Katalan devi ile 17 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımı tribünde 52 bin futbolsever destekleyecek.

Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Barcelona ile Galatasaray arasındaki ilk maç 0-0 sona ermişti. Deplasman gol averajının olmayacağı eşleşmede galip gelen takım çeyrek final biletini alacak.

Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Galatasaray-Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

1. Kategori: 1.500 TL
2. Kategori: 1.250 TL
3. Kategori: 1.250 TL
4. Kategori: 1.000 TL
5. Kategori: 800 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 500 TL
8. Kategori: 400 TL
9. Kategori: 300 TL
10. Kategori: 200 TL
11. Kategori: 175 TL
12. Kategori: 150 TL

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