Galatasaray Barcelona maçı kapalı gişe!

Galatasaray'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk edeceği rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk edeceği rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri satışa çıkmasının ardından 2 dakikada tüketti.
Katalan devi ile 17 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımı tribünde 52 bin futbolsever destekleyecek.
Barcelona ile Galatasaray arasındaki ilk maç 0-0 sona ermişti. Deplasman gol averajının olmayacağı eşleşmede galip gelen takım çeyrek final biletini alacak.
Galatasaray-Barcelona bilet fiyatları ne kadar?
1. Kategori: 1.500 TL
2. Kategori: 1.250 TL
3. Kategori: 1.250 TL
4. Kategori: 1.000 TL
5. Kategori: 800 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 500 TL
8. Kategori: 400 TL
9. Kategori: 300 TL
10. Kategori: 200 TL
11. Kategori: 175 TL
12. Kategori: 150 TL