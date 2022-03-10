GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? 📢 | Galatasaray maçı ne zaman? GS UEFA maçı şifresiz mi?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI - Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla beğeni topluyor.



Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile çeyrek final bileti için kozlarını paylaşıyor. Camp Nou'da oynanan ilk maçtan 0-0 dönen temsilcimiz, sahasında oynanacak rövanş maçında seyircisinin desteğiyle turu geçmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleden zaferle ayrılmak isteyen Cimbom tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Peki Galatasaray - Barcelona UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY- BARCELONA UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak ikinci müsabaka NEF Stadyumu'nda 17 Mart Perşembe günü 20.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

Camp Nou'daki ilk maçta çok iyi mücadele eden Aslan, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle dönerek ev sahibi avantajının sahibi oldu.