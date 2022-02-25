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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ekipleri arasında yer alan Katalanlar, bu sezon kötü bir grafik çizerek Devler Ligi'ne veda etmiş ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Peki, Barcelona'nın son durumu ne? La Liga'da kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:53 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:55
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından belirlendi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

Kura çekimine seribaşı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda La Liga ekibi Barcelona ile eşleşti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

Sarı-kırmızılılar, Katalan ekibiyle ilk maçını 10 Mart Perşembe günü Camp Nou'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

NAPOLI'YI SAF DIŞI BIRAKTI

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Napoli ile eşleşen Barcelona, 1-1 biten maçın rövaşında rakibini 4-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

LA LIGA'DA ZİRVEDEN UZAK KALDI

La Liga'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen İspanyol devi, bu sezon çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 42 puan topladı. Zirve yarışından uzak kalan Barcelona, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

İSPANYA KUPASI'NDAN ELENDİ

Katalan temsilcisi, İspanya Kupası'nda (Copa del Rey) ise son 16 turunda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

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