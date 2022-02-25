Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından belirlendi.
Kura çekimine seribaşı olarak katılan temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda La Liga ekibi Barcelona ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, Katalan ekibiyle ilk maçını 10 Mart Perşembe günü Camp Nou'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda oynayacak.
Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona'nın son durumu nasıl? İşte detaylar...
SEZONA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞLADI
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Barcelona; Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev ile birlikte yer aldığı E Grubu'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Grubu 7 puanla 3. sırada noktalayan Katalan ekibi, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turuyla devam etti.
NAPOLI'YI SAF DIŞI BIRAKTI
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Napoli ile eşleşen Barcelona, 1-1 biten maçın rövaşında rakibini 4-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
LA LIGA'DA ZİRVEDEN UZAK KALDI
La Liga'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen İspanyol devi, bu sezon çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 42 puan topladı. Zirve yarışından uzak kalan Barcelona, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
İSPANYA KUPASI'NDAN ELENDİ
Katalan temsilcisi, İspanya Kupası'nda (Copa del Rey) ise son 16 turunda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 3-2 yenilerek kupaya veda etti.