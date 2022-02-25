Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Barcelona'da son durum ne? La Liga'da kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Napoli ile eşleşen Barcelona , 1-1 biten maçın rövaşında rakibini 4-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

LA LIGA'DA ZİRVEDEN UZAK KALDI

La Liga'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen İspanyol devi, bu sezon çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 42 puan topladı. Zirve yarışından uzak kalan Barcelona, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.