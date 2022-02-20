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SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

Spor haberi... Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, 5 yılda 19.25 milyon Euro net maaş, 750 bin euro forma giyme primi aldı Soso, Devler Ligi'ne katılımdan 400 bin Dolar ve puan priminden 1.295 milyon Euro elde etti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

2017-18 sezonu başında West Ham takımından 4.25 milyon euro'ya alınan Feghouli, Galatasaray'da dünyaları kazandı. 5 yıl kontrat yapılan Cezayirli futbolcu, yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk net maaşı kaptı ve 5 sezonda toplam 19 milyon 250 bin euro'ya kondu.

SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

Sözleşmesinde "1 sezonda 25 maça çıktığı takdirde 150 bin euro kazanır" maddesi bulunan Feghouli, 5 sezonda da bunu başardı ve 750 bin euro'yu daha cebe indirdi. "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımında 200 bin dolar, alır" maddesinden de 2 kez faydalanan Feghouli, bu kontenjandan da 400 bin dolar'ı kaptı.

SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

Feghouli, "Takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ödenecektir" maddesinden de korkunç bir gelir elde etti.

SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

32 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda 27 maçta oynarken 57 puana katkı sağladı. 2018-19'da 34 maçta 67 puan, 2019-20'de 32 maçta 48 puan, 2020-21'de 25 maçta 47 puan ve bu sezon 26 maçta 40 puanda rol oynadı.

SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

Feghouli, forma giydiği bu lig ve Avrupa maçları sonucu 259 puan sayesinde toplam 1 milyon 295 bin euro'yu hak etti. Puan primi bu sezon sonuna kadar da sürecek.

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