SPOR HABERİ - Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı! 5 sezonda...

2017-18 sezonu başında West Ham takımından 4.25 milyon euro'ya alınan Feghouli, Galatasaray'da dünyaları kazandı. 5 yıl kontrat yapılan Cezayirli futbolcu, yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk net maaşı kaptı ve 5 sezonda toplam 19 milyon 250 bin euro'ya kondu.

Sözleşmesinde "1 sezonda 25 maça çıktığı takdirde 150 bin euro kazanır" maddesi bulunan Feghouli, 5 sezonda da bunu başardı ve 750 bin euro'yu daha cebe indirdi. "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımında 200 bin dolar, alır" maddesinden de 2 kez faydalanan Feghouli, bu kontenjandan da 400 bin dolar'ı kaptı.