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SON DAKİKA - Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 24. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Antalya'da kısa bir kamp yapacak olan sarı-kırmızılıların kadrosu belli oldu. Cimbom'da Fatih Öztürk ve Sacha Boey kadroda yer almadı. İşte Domenec Torrent'in kafilede yer verdiği isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 15:51
SON DAKİKA - Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenec Torrent şu isimleri kafileye dahil etti:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.

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