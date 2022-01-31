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Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Kaleci mevkisi için Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki ile anlaşma aşamasına gelen Galatasaray'da son anda gelen karar değişikliği sonrası rota Inaki Pena'ya döndü. Bürki'nin sarı-kırmızılı takımı reddetmesinin nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:20
Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı!

Galatasaray ile anlaşması an meselesiyken son anda vazgeçen Roman Bürki'nin karar değiştirmesinin nedeni belli oldu.

Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı!

Borussia Dortmund'da 3. kaleci konumuna düşen ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Bürki'nin planlarını Fernando Muslera'nın bozduğu öne sürüldü.

Roman Bürki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı!

Hürriyet'in derlediği Alman basınında yer alan haberlere göre İsviçreli kaleci, Muslera'nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olması ve istediği şansı bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti.

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