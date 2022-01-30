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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Diawara ve Josuha transferlerini bitiremeyen Cimbom, yeni futbol aklı Campos ile fikir alışverişinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ,Mendy, Akpro ve Obinna'dan birini alacak. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Galatasaray 6 numara çalışmalarını hızlandırdı... Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Sarı- Kırmızılılar, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'nın yıldızı Diawara ve Wolfsburg'ta forma giyen Josuha Guilavogui'yi renklerine katmak istedi ama sonuç alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı Yönetim yeni futbol aklı Campos ile bir araya geldi... 6 numara transferi için yeni isimler masaya yatırıldı. Sarı- Kırmızılılar 3 isim belirledi ve bu isimler ile temaslar yakın zamanda başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler Leicester City forması giyen Nampalys Mendy... 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Listedeki diğer isimler ise Lazio'da oynayan Jean-Daniel Akpa Akpro... 29 yaşındakiFildişili yıldızın sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Bir diğer aday ise Süper Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Obinna... Göztepe'nin yıldız oyuncusu için İzmir ekibini çalacak Galatasaray anlaşma zemini arayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da 6 numara için 3 aday

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 6 numara için önümüzdeki hafta sonuç alması bekleniyor.

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